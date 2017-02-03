Breitlng предложил хронометр с ярко-желтым циферблатом

Breitlng предложил хронометр Avenger Hurricane в новом дизайне с ярко-желтым циферблатом и мануфактурным калибром Breitling 01 с традиционной 12-часовой индикацией, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в пятницу, 3 февраля.

Механизм, сертифицированный COSC (Швейцарским официальным институтом тестирования хронометров), заключен в 50-миллиметровый корпус, выполненный по технологии Breitlight из материала в 3,3 раза легче титана и в 5,8 легче стали. Нажимные кнопки и заводная головка покрыты нескользящим материалом, благодаря чему часами удобно пользоваться даже в перчатках. Модель снабжена черным ремешком с верхом из прочной ткани Military на каучуковой подкладке. Часы водонепроницаемы до 30 метров.

Предыдущая версия модели, представленная на BaselWorld 2016, была оснащена мануфактурным калибром B12 с 24-часовым отображением времени.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании. В 2016 году компания представила лимитированную 250 экземплярами версию хронографа Chronoliner в корпусе из красного золота 750 пробы.