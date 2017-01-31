Longines отметила начало чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице

Марка Longines, официальный партнер Международной Федерации лыжного спорта (FIS), отметила начало чемпионата мира по горным лыжам в Санкт-Морице выпуском лимитированной серии часов Conquest Classic для мужчин и женщин, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании во вторник, 31 января.

Дизайн часов решен в цветах логотипа международного спортивного состязания. Мужской хронограф в корпусе из нержавеющей стали диаметром 42 миллиметра оснащен механизмом с автоподзаводом калибра L678. Женская модель в стальном 34-миллиметровом корпусе также оснащена автоматическим механизмом (калибр L888). И мужские, и женские часы снабжены стальными браслетами, а на прозрачных задних крышках изображен логотип Чемпионата мира по горным лыжам (FIS).

Фото: пресс-служба Longines

Чемпионат мира по горным лыжам (FIS) пройдет с 6 по 19 февраля 2017 года на горнолыжном курорте Санкт-Мориц (Швейцария). Мужчины и женщины будут соревноваться в скоростном спуске, слаломе, гигантском слаломе и других дисциплинах.

Часовой бренд Longines основан в 1832 году в швейцарском Сент-Имье и сейчас входит в группу The Swatch Group S.A. Выступает официальным хронометристом скачек Prix de Diane Longines, теннисного турнира «Ролан Гаррос», партнером Международной федерации гимнастики и Международной федерации конного спорта. Осенью 2016 года компания пополнила коллекцию Heritage часами The Longines Avigation Watch Type A-7 1935.

