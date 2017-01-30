Casio вдохновился британскими летчиками

Часовой бренд G-Shock, принадлежащий японской компании Casio, обновил коллекцию Gravitymaster. Источником вдохновения для дизайнеров послужили образы летчиков ВВС Великобритании. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Теперь модели GA-1100, GW-A1100 и GPW-1000 представлены в оливковом цвете с яркими оранжевыми акцентами на циферблате. Часы оснащены LED-подсветкой и люминесцентными стрелками.

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов.

Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин. Первые модели появились в продаже в 1983 году и изначально предназначались для использования в экстремальных условиях.