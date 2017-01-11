Casio сделал часы для мечтательных девушек

Бренд Baby-G компании Casio представил лукбук обновленной коллекции женских часов. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

По словам производителей, часы предназначены для мечтательных девушек. В лукбуке сходятся два мира — реальность и воображение, подчеркивающие идею бренда: серьезный аксессуар не обязательно должен выглядеть строго.

В линейке представлены наиболее популярные модели Baby-G в обновленных сезонных цветах. Все часы водонепроницаемы и ударопрочны, оснащены автоматическим календарем, будильником и настраиваемыми часовыми поясами.

Фото: пресс-служба Casio 1 /5

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов. Под брендом Baby-G выпускаются ударопрочные часы для женщин.