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10:55, 3 августа 2026 (обновлено: 10:59, 3 августа 2026)Мир

Сорос оставил соперников Трампа без поддержки

WSJ: Сорос оставил Демпартию США без пожертвований в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Миллиардер Джордж Сорос оставил Демократическую партию США без пожертвований в 2026 году. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, крупные спонсоры Демпартии, которые поддерживали ее финансово на выборах 2022 года, воздержались от поддержки в преддверии ноябрьских выборов. В частности, Сорос и его сын пожертвовали четыре года назад около миллиона долларов, однако в 2026 году соперники президента США Дональда Трампа не получили от них ни доллара.

Соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман также оставил демократов без поддержки. По данным издания, от финансовой помощи воздержались и другие крупные спонсоры.

Ранее стало известно, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск решил возобновить деятельность своего политического фонда America PAC для того, чтобы оказать материальную помощь республиканцам в рамках промежуточных выборов в Конгресс США.

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