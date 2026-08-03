Сорос оставил соперников Трампа без поддержки

WSJ: Сорос оставил Демпартию США без пожертвований в 2026 году

Миллиардер Джордж Сорос оставил Демократическую партию США без пожертвований в 2026 году. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, крупные спонсоры Демпартии, которые поддерживали ее финансово на выборах 2022 года, воздержались от поддержки в преддверии ноябрьских выборов. В частности, Сорос и его сын пожертвовали четыре года назад около миллиона долларов, однако в 2026 году соперники президента США Дональда Трампа не получили от них ни доллара.

Соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман также оставил демократов без поддержки. По данным издания, от финансовой помощи воздержались и другие крупные спонсоры.

Ранее стало известно, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск решил возобновить деятельность своего политического фонда America PAC для того, чтобы оказать материальную помощь республиканцам в рамках промежуточных выборов в Конгресс США.