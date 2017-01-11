Jaguar изменил машины под нужды любителей быстрой езды

Компания Jaguar анонсировала новую линейку модификаций Jaguar F-Type, автомобиля, созданного для любителей скорости. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы фирмы.

Покупателям будут доступны несколько видов машин: от F-Type с двигателем мощностью 340 лошадиных сил с задним приводом до полноприводного всесезонного суперкара F-Type SVR, развивающего скорость до 322 километров в час. Все модификации оснащены интеллектуальной мультимедийной системой Touch Pro.

Фото: пресс-служба Jaguar 1 /5

«Одной из самых сложных задач для дизайнеров стала передача спортивного характера и мощи этого автомобиля через его силуэт», — сказал директор по дизайну Jaguar Ян Каллум (Ian Callum). «Мы оптимизировали ключевые элементы дизайна, чтобы и водитель, и пассажир, и сторонние наблюдатели безошибочно распознали в этой модели динамику и силу», — добавил он.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.