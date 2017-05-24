Первый электрический Jaguar заметили на улицах Монако

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Серийная версия первого электрического кроссовера Jaguar I-Pace попала в объективы камер. Машину заметили во время рекламных съемок в Монако, сообщает Autocar. Официальная премьера автомобиля должна состояться во время Франкфуртского международного автосалона.

Что касается технических характеристик, то в движение Jaguar I-Pace приводится двумя электрическими двигателями. Их суммарная мощность составляет 400 лошадиных сил. По словам производителей, одного заряда батареи будет хватать на неделю. На разгон до 100 километров в час у машины уходит около четырех секунд.

В ближайшее время марка планирует наладить серийное производство, старт продаж намечен на 2018 год. Заявку на приобретение машины можно оформить уже сейчас.