Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории

Видео: Jaguar Land Rover / YouTube

Британская компания Jaguar Land Rover представила прототип спортивного седана Jaguar XE SV Project 8. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе бренда.

Машина, подготовленная специалистами подразделения фирмы Special Vehicle Operations, оснащена двигателем мощностью 600 лошадиных сил и уже прошла ходовые испытания на трассе Нюрбургринг в Германии. Точные технические данные автомобиля пока не раскрываются, но представители фирмы подчеркивают, что он станет самым экстремальным и мощным в истории марки.

Изображение: Jaguar Land Rover

«Сейчас очень подходящий момент для того, чтобы представить новый продукт SVO, который станет самым экстремальным суперкаром в истории Jaguar. Новый Jaguar XE SV Project 8 поднимает аэродинамические возможности и технологическую составляющую на новый уровень — он предназначен для настоящих энтузиастов и самых взыскательных коллекционеров. Стоимость автомобиля будет отражать его исключительный характер и строго лимитированное количество доступных экземпляров», — пояснил управляющий директор подразделения Special Vehicle Operations Джон Эдвардс.

В Россию модификация XE SV Project 8 поставляться не будет.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

