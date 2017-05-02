Инженеры Jaguar сделали штурвал для яхты олимпийского чемпиона

Инженеры компании Jaguar Land Rover изготовили уникальный штурвал с подрулевыми переключателями для гоночной лодки английского яхтсмена сэра Бена Эйнсли. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая. На разработку руля у инженеров ушло порядка 18 месяцев.

«Это не просто инженерный и дизайнерский шедевр, это еще и искусная работа. Управление осуществляется плавно и интуитивно, с прекрасным чувством штурвала и отдачи», — сказал спортсмен.

По словам представителей марки, переключатели на руле работают по типу коробки передач на новом Discovery. «Адаптировав конструкцию под пальцы сэра Бена Эйнсли, мы соединили их с механизмом, поднимающим подводные крылья, что повышает эффективность движения по воде и позволяет быстрее достичь максимальной скорости», — сказал директор по научным исследованиям Тони Харпер.

Сэр Чарльз Бенедикт «Бен» Эйнсли — английский яхтсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, командор Ордена Британской империи.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.