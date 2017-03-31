Jaguar выпустит серию исторических спорткаров

Компания Jaguar представит отреставрированную модель E-type из линейки Reborn. Презентация состоится в апреле на выставке Techno-Classica Essen в Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта. На продажу выставят 10 коллекционных машин.

Автомобиль восстановлен в соответствии с заводскими спецификациями 1960-х годов. «Мы взяли один из самых знаменитых спорткаров всех времен и подарили ему новую жизнь», — сказал директор Jaguar Land Rover Classic Тим Ханниг (Tim Hannig). Стоимость реконструкций E-type от Jaguar Classic зависит от конкретной спецификации и стартует с отметки в 285 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: пресс-служба Jaguar 1 /5

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.