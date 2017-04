Jaguar F-PACE одержал победу на World Car Awards 2017

Спортивный SUV Jaguar F-PACE одержал победу в престижной премии World Car Awards 2017 как «Автомобиль года» (World Car of the Year) и «Лучший автомобильный дизайн года» (World Car Design of the Year). Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили представители пресс-службы марки.

Это второй случай в истории премии, когда один и тот же автомобиль становится лучшим в двух номинациях. Награды были присуждены по итогам голосования 75 членов экспертного жюри из 24 стран мира. Марка Jaguar впервые одержала победу на этом конкурсе.

«Jaguar F-PACE — это спортивный SUV, в котором невероятная динамика и потрясающий дизайн сочетаются с комфортом и универсальностью. Победа в этой премии — лучшее свидетельство таланта и выдающейся работы нашей команды, которая смогла создать самый практичный спортивный автомобиль и одновременно самую продаваемую модель Jaguar», — прокомментировал событие генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Шпет (Dr Ralf Speth).

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.