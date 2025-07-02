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02:19, 2 июля 2025Силовые структуры

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шихлинского отпустили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonie Asendorpf / dpa / Global Look Press

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлинского отпустили после допроса. Об этом рассказал его сын Мутвалы.

Шихлинского доставили в региональное управление Следственного комитета в качестве свидетеля. Этому предшествовал инцидент с попыткой Шихлинских скрыться от силовиков.

Сын Шихлинского сбил спецназовца на глазах его коллег и остался на свободе

Днем 1 июля сотрудники спецназа предприняли попытку задержать Шихлинского посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза». Бойцы окружили Mercedes-Benz G-класса лидера диаспоры, однако находившийся за рулем его сын оказал сопротивление. В результате машина сбила одного из силовиков, тот упал на асфальт, получив травму головы. Однако в итоге азербайдзанцев скрутили и уложили лицом на землю.

Несмотря на это, Шихлинский-младший через несколько минут оказался на свободе. По его словам, он перепутал действия силовиков с нападением и испугался. Военкор Александр Коц удивился реакции спецслужб. «Вообще-то, это уголовно наказуемое деяние. Непонятно, почему его отпустили», — отметил журналист. Впрочем, позднее он также задался вопросом, зачем нужно было привлекать спецназ для задержания свидетеля.

В Совфеде обратились с предупреждением к диаспорам

Этнические диаспоры, отказывающиеся соблюдать российские законы, будут привлечены к ответственности. Это пообещал сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул, что никакие диаспоры не вправе «диктовать свои правила» России и ее гражданам. «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — предупредил политик.

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28 июня правоохранители устроили рейд, в ходе которого задержали членов азербайджанской диаспоры в рамках расследования старых уголовных дел. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Официальный Баку выразил протест. Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что следственные действия проводились в отношении выходцев из Азербайджана, получивших российское гражданство.

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