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00:14, 2 июля 2025Силовые структуры

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

РБК: Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Об этом его сын Мутвалы Шихлински рассказал РБК.

Шыхлински допросили в качестве свидетеля по делу о братьях Сафаровых. По версии следствия, Сафаровы могли быть причастны к расправам, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Шихлинского арестовали 1 июля. Мутвалы, управлявший внедорожником Mercedes-Benz G-класса, наехал на сотрудника ФСБ и сбил его с ног. Инцидент произошел, когда азербайджанцы пытались скрыться. В результате этого один из силовиков получил ушиб головы.

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