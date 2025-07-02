Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили

РБК: Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински отпустили

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса. Об этом его сын Мутвалы Шихлински рассказал РБК.

Шыхлински допросили в качестве свидетеля по делу о братьях Сафаровых. По версии следствия, Сафаровы могли быть причастны к расправам, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

Шихлинского арестовали 1 июля. Мутвалы, управлявший внедорожником Mercedes-Benz G-класса, наехал на сотрудника ФСБ и сбил его с ног. Инцидент произошел, когда азербайджанцы пытались скрыться. В результате этого один из силовиков получил ушиб головы.