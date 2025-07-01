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21:21, 1 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о состоянии пострадавшего при задержании Шихлинского сотрудника ФСБ

Боец ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Один из бойцов ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание Baza.

Сын Шихлинского Мутвалы, управлявший внедорожником Mercedes-Benz G-класса, наехал на силовика и сбил его с ног. Инцидент произошел, когда азербайджанцы пытались скрыться.

Несмотря на это, Мутвалы отпустили через несколько минут. Позднее он объяснил свой маневр тем, что испугался и счел это нападением.

Сейчас Шахин Шихлинский находится в региональном управлении Следственного комитета.

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