Стало известно о состоянии пострадавшего при задержании Шихлинского сотрудника ФСБ

Боец ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры

Один из бойцов ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание Baza.

Сын Шихлинского Мутвалы, управлявший внедорожником Mercedes-Benz G-класса, наехал на силовика и сбил его с ног. Инцидент произошел, когда азербайджанцы пытались скрыться.

Несмотря на это, Мутвалы отпустили через несколько минут. Позднее он объяснил свой маневр тем, что испугался и счел это нападением.

Сейчас Шахин Шихлинский находится в региональном управлении Следственного комитета.