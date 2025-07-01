Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры Шихлинский

Лидер азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шихлинский задержан в Екатеринбурге. Информацию подтвердили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой. О причинах задержания там не сообщили.

Известно, что вместе с мужчиной был задержан и его сын — Мутвалы. Однако позднее его отпустили.

Жесткое задержание Шахина Шихлинского попало на видео

Спецназ остановил Mercedes-Benz G-класса, в котором ехал Шахин с сыном, посреди дороги возле торгового центра «Баку Плаза».

В ролике видно, как силовики подбегают к «гелику» и требуют от людей, находящихся в салоне, выйти из автомобиля. Затем они начинают бить молотком по стеклам, а водитель в этот момент пытается скрыться, включив задний ход. В результате машина врезается в стоящее сзади авто, а также сбивает с ног одного из сотрудников спецназа. После этого его коллеги набрасываются на Mercedes и вытаскивают из салона Шихлинского.

Его уложили на асфальт. Мужчина пытался сопротивляться, но вскоре на него надели наручники. С другой стороны автомобиля происходило задержание его сына.

Сын Шихлинского прокомментировал задержание

«Я считаю, что это превышение полномочий, незаконные действия в отношении нас. Я не знаю, какие травмы отец получил, у меня только небольшая травма ноги», — сказал Мутвалы Шихлинский в беседе с E1.RU.

Свой опасный маневр, при котором был поврежден припаркованный автомобиль и задет силовик, он объяснил тем, что испугался и счел это нападением. Мужчина также отметил, что его отпустили через три-четыре минуты после задержания, а отца увезли.