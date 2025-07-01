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19:37, 1 июля 2025Силовые структуры

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге задержали азербайджанского бизнесмена
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В Екатеринбурге возле торгового центра «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Е1».

По данным издания, задержанный является сыном главы азербайджанской диаспоры и владельцем торгового центра Шахина. При задержании, как отмечают очевидцы, у автомобиля бизнесмена были прострелены стекла.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza, задержанный Мутвалы был в автомобиле вместе со своим отцом Шахином Шыхлинским. Позже сына отпустили.

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