«У преступления нет национальности». В Госдуме ответили на «всплеск недовольства» в Азербайджане из-за операции в Екатеринбурге

Водолацкий о задержаниях в Екатеринбурге: У преступления нет национальности

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, обвинив российских силовиков в жестоком обращении с задержанными гражданами республики и лицами азербайджанского происхождения в ходе операции в Екатеринбурге. В России сочли реакцию официального Баку слишком бурной, напомнив, что у преступления нет национальности.

Российские силовики занимались пресечением деятельности преступной группировки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что российские силовики занимались пресечением деятельности преступной группировки, в которую входили граждане России, являющиеся азербайджанцами по национальности. Он отметил, что эта операция российских силовых структур вызвала «всплеск недовольства у азербайджанских представителей власти».

«Но если бы на территории любого города Азербайджана была преступная структура из граждан Азербайджана русской национальности, то они бы положили конец деятельности этой структуры. Наша сторона никаких бы не высказывала упреков, потому что они преступники», — заявил Водолацкий.

У преступления нет национальности Виктор Водолацкий депутат Госдумы

Реакцию Баку сочли пиар-ходом

Другой первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что возбуждение уголовного дела в Баку может быть пиар-ходом для подогревания напряженности в российско-азербайджанских отношениях. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Это на волне кампании, которую раскручивают. В Азербайджане придумывают разного рода пиар-ходы, и в данном случае это очередной пиар-ход Константин Затулин депутат Госдумы

Затулин назвал нонсенсом возбуждение уголовного дела в Азербайджане против сотрудников российских силовых структур на том основании, что тела принадлежат азербайджанцам по национальности. По его словам, это очевидное злоупотребление тезисом об экстерриториальности азербайджанцев.

Депутат заверил, что азербайджанские правоохранители могли быть допущены к информации о произошедшем в Екатеринбурге и получить необходимую информацию от российских органов. Однако «вместо этого они изобретают все новые и новые публичные акты для того, чтобы подогреть напряженность».

Москва заявила о вмешательстве Баку во внутренние дела России

1 июля в МИД России был вызван азербайджанский посол Рахман Мустафаев. Ему был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку. В российском дипведомстве отметили, что российские силовики действовали в соответствии с законом.

Предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в т.ч. против граждан Азербайджана МИД России

Также в министерстве заявили, что «попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России».

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку», — подтвердил 1 июля замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

Баку оспаривает версию следствия о причинах летального исхода двоих мужчин

По версии российского следствия, двое мужчин скончались в результате острой коронарной недостаточности после задержания в Екатеринбурге. В Азербайджане утверждают, что на телах, которые были доставлены в Баку, обнаружены многочисленные травмы и гематомы. Ссылаясь на эти данные, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели в России граждан республики и лиц азербайджанского происхождения.

Правоохранительные органы России провели задержания представителей азербайджанской диаспоры (по версии Следственного комитета — этнической преступной группировки) в Екатеринбурге в рамках расследования преступлений прошлых лет. Всего в ходе операции задержали свыше 50 этнических азербайджанцев. Предполагается, что они могут быть причастны к расправам над конкурентами, совершенными в 2001-м, а также 2010 и 2011 годах.

После обысков и задержаний следствие отпустило большинство задержанных: кто-то из них стал свидетелем, кто-то остался подозреваемым. Обвинения в расправах, совершенных в составе группы из корыстных побуждений, в СК России намерены предъявить только шести людям.

Глава отделения судмедэкспертизы при Минздраве Азербайджана Адалят Гасанов Кадр: АЗЕРТАДЖ

На фоне операции в Баку задержали российских журналистов

Операция вызвала широкий резонанс в Азербайджане — в республике ее расценили как преследование по национальному признаку. Это и привело к дипломатическому скандалу.

На фоне произошедшего полиция Баку блокировала офис российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и задержала главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. С журналистами невозможно связаться, к ним не пускают дипломатических работников и родственников.

Москва вручила азербайджанскому послу ноту протеста и потребовала немедленно освободить журналистов из-под стражи. Российская сторона также обвинила Баку в сознательном демонтаже двусторонних отношений через русофобскую кампанию в азербайджанских СМИ и отмену мероприятий высокого уровня.