В Азербайджане возбудили дело по факту гибели граждан страны в России

Прокуратура Азербайджана возбудила дело по факту гибели граждан в России

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело по факту гибели граждан республики и лиц азербайджанского происхождения в России. Об этом сообщает Азери-пресс (APA).

Как уточнило агентство, уголовное дело было возбуждено по статьям 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 293.3 (пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, если эти действия повлекли по неосторожности смерть потерпевшего) и другим.

Утверждается, что речь идет о лицах, задержанных в ходе рейдов полиции в Екатеринбурге 27 июня. Как утверждает прокуратура закавказской республики, погибшими были два брата, один из них занимался малым бизнесом, а второй работал таксистом. Российские правоохранители подозревают их в причастности к убийствам, произошедшим более десяти лет назад

Ранее Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области сообщило, что в регионе были задержаны члены этнической преступной группы, которые подозреваются в убийствах и покушениях на убийство. Они могут быть замешаны в преступлениях, совершенных в 2001, 2010, 2011 годах в Екатеринбурге.

