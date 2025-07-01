В МИД России рассказали о попытках рассорить Москву и Баку

Дипломат Масюк: Отдельные силы пытаются рассорить Россию и Азербайджан

Отдельные силы пытаются повлиять на двусторонние отношения России и Азербайджана и рассорить страны. Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог», передает ТАСС.

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку», — подчеркнул дипломат.

Масюк прокомментировал инциденты в отношениях между Москвой и Баку и указал на попытки донести до Азербайджана свою позицию для нейтрализации ущерба отношениям. Дипломат упомянул в качестве примеров катастрофу самолета «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в декабре 2024 года, а также закрытие Русского дома в Баку.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к задержанию сотрудников Sputnik в Азербайджане. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе переговоров удастся добиться освобождения журналистов.