Песков рассказал об отношении Кремля к задержанию сотрудников Sputnik в Азербайджане

Песков: Кремль следит за информацией о задержании сотрудников Sputnik в Баку

Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — рассказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе переговоров удастся добиться освобождения журналистов.

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух ранее задержанных в Екатеринбурге мужчин. Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: перелом носа, а также гематомы на лице и теле.