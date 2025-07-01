В Азербайджане раскрыли результаты экспертизы тел умерших в Екатеринбурге мужчин

Минздрав Азербайджана: У умерших в Екатеринбурге мужчин зафиксированы гематомы

В Минздраве Азербайджана сообщили результаты экспертизы тел двух умерших в Екатеринбурге граждан республики. Слова генерального директора судмедэкспертизы ведомства Адалята Гасанова приводит агентство APA.

Сообщается о зафиксированных телесных повреждениях: перелом носа, а также гематомы на лице и теле.

«Причиной смерти Сафарова Гусейна стал посттравматический и постгеморрагический шок», — заявил Гасанов.

Дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном начался после задержания 29 июня в Екатеринбурге граждан республики. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии убийств в Екатеринбурге в 2000-е годы. Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гусейн Сафаровы — умерли после задержания.

По версии следствия, смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности.

Позже Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. 30 июня зербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку.