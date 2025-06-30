«Лента.ру»: Азербайджанцев на Урале задержали за преступления прошлых лет

Задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, проведенные сотрудниками правоохранительных органов, обернулись дипломатическим скандалом. Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России, а азербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку. Азербайджанские журналисты также заявили о задержании двух предполагаемых агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работавших под прикрытием. Подробности криминальной подоплеки международного скандала выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Задержания на Урале связаны с преступлениями прошлых лет

Формально задержания представителей азербайджанской диаспоры (по версии Следственного комитета России — этнической преступной группировки) связаны с расследованием расправ прошлых лет, при этом официально фамилии потерпевших не сообщаются.

Однако, по данным источников «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о расправах над тремя этническими азербайджанцами — Юнисом Пашаевым, а также Фехрузом и Икрамом Гаджиевыми. Как подозреваемые, так и потерпевшие торговали овощами и фруктами на Урале — их конфликты начинались как конкурентная борьба.

По версии следствия, избавиться от конкурентов активно стремился клан Сафаровых

Во всех трех расправах, совершенных в 2001-м, а также 2010 и 2011 годах, представители клана с самого начала расследования находились под подозрением. Однако доказательств, достаточных для привлечения их к уголовной ответственности, «по горячим следам» собрать не удалось.

К примеру, раненый Юнис Пашаев по дороге в больницу прямо назвал имена тех, кто напал на него, однако следователи на тот момент не смогли собрать объективные данные, а сам потерпевший вскоре ушел из жизни.

Подозреваемые годами уходили от ответственности

По данным полиции, клан Сафаровых приехал в Свердловскую область в конце 1990-х годов, а его представители в регионе быстро стали одними из ведущих «зеленщиков» (торговцев зеленью). Бизнес Сафаровы вели достаточно резкими методами — конкурентов избивали, запугивали и похищали. Во всяком случае, заявления в милицию на Сафаровых поступали регулярно.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Однако объективных подтверждений они не получали — и много лет представителям клана удавалось уходить от ответственности. При этом порой на них прямо указывали и потерпевшие, и их родственники — но либо стороны примирялись, либо у подозреваемых было алиби.

К тому же с первых минут в дело вмешивались адвокаты (также в основном этнические азербайджанцы), которые работали грамотно и успешно. Немаловажно и то, что большинство пострадавших также входили в диаспору, в связи с чем правоохранители считали конфликты внутренним делом землячества и «коммерческими спорами».

Начать задержания позволили новые материалы следствия

Расследование уголовных дел о трех расправах над этническими азербайджанцами продолжалось много лет — и представители клана Сафаровых все это время оставались под подозрением. В конце июня 2025 года следователи сумели получить ряд новых материалов по этим делам.

Азербайджанская полиция у редакции российского агентства Sputnik в Баку Кадр: Telegram-канал SHOT

Новые материалы, как полагали в СКР, позволяли выходить в суд с ходатайствами об арестах подозреваемых. Именно после этого было принято решение о проведении операции с массовыми обысками и задержаниями, которая прошла в Екатеринбурге в минувшую пятницу, 27 июня.

В ходе операции правоохранительные органы задержали свыше 50 этнических азербайджанцев из клана Сафаровых.

Двое подозреваемых ушли из жизни после задержания

Двое основных подозреваемых — братья Зиеддин и Гуссейн Сафаровы — ушли из жизни после задержания. По версии следствия, причиной летального исхода братьев стала острая коронарная недостаточность.

Однако представители клана Сафаровых утверждают, что настоящая причина — это избиения и пытки братьев при задержании, а после — в отделе полиции, куда они были доставлены. Стоит отметить, что экспертиза тел проводится в государственных судебно-медицинских учреждениях, поэтому представители диаспоры априори заявили о недоверии к выводам.

Баку (Азербайджан) Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Между тем еще троих задержанных после операции в Екатеринбурге госпитализировали: по одной версии, из-за обострения хронических заболеваний, по другой — из-за побоев и телесных повреждений.

После обысков и задержаний следствие отпустило большинство задержанных: кто-то из них стал свидетелем, кто-то остался подозреваемым. Обвинения в расправах, совершенных в составе группы из корыстных побуждений, в СКР намерены предъявить только шести людям, причем все они — из семьи Сафаровых.

Членов клана Сафаровых считают авторитетными бизнесменами

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сегодня членов клана Сафаровых в Екатеринбурге считают авторитетными предпринимателями, занимающими лидирующие позиции на рынке торговли овощами и фруктами. Им также принадлежит кафе «Каспий», которое пользуется дурной репутацией и ранее неоднократно попадало в полицейские сводки.

Некоторые жители столицы Урала считают, что в «Каспии» собираются криминальные элементы, связанные с наркоторговлей, поддельным алкоголем и организацией проституции, однако объективных доказательств этому нет.

Тем не менее уральцы в большинстве своем согласны с действиями правоохранительных органов: они считают, что проведенная операция поставит на место «преступников из 1990-х»

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Операция на Урале вызвала широкий резонанс в Азербайджане

В Азербайджане сообщения о спецоперации российских правоохранителей вызвали широкий резонанс — в республике ее расценили как преследование по национальному признаку и прямо обвинили российские власти в произволе. Уже заявлено, что с братьями Зиеддином и Гуссейном Сафаровыми проведут новую судебно-медицинскую экспертизу «сегодня или завтра».

Тела уже доставлены в Баку, а две страны обмениваются резкими заявлениями на дипломатическом уровне. Стоит отметить, что клан Сафаровых пользуется авторитетом на родине — как в Азербайджане в целом, так и в родном для клана Агдамском районе, а выходцы из него занимают кресла в высоких кабинетах.

При этом из-за скандала расследование дела на Урале, фактически, приостановлено, что нарушает права как арестованных, так и родственников потерпевших, и в целом не идет на пользу никому.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru