«Это провокация». Задержание азербайджанцев в России вызвало скандал. Баку обвиняют в разрушении отношений с Москвой

Азербайджан назвал провокацией заявление диаспоры в РФ с критикой

Telegram-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России» раскритиковал реакцию Баку на события в Екатеринбурге и обвинил правительство в разрушении отношений с Москвой. Между тем власти Азербайджана назвали канал фальшивым и сочли сообщение провокацией.

Авторы канала, называющие себя представителями диаспоры, написали, что пока диаспора пытается справиться с последствиями инцидента, власти закавказской республики занимаются «политиканством» и используют «медийную машину» для разрушения отношений с Россией. «Баку встает на тонкий лед», — указали там.

Также в сообщении говорилось, что ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать спокойствием и безопасностью за оскорбления российского руководства, которые позволяют себе азербайджанские журналисты. Речь шла о материале Azertag, где говорилось, что задержание граждан Азербайджана в Екатеринбурге свидетельствует о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры в России.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Официальный Азербайджан считает сообщение от имени диаспоры фейком

На публикацию отреагировал Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой. «Распространение такой информации фальшивым Telegram-каналом — это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России»,— высказались там.

Госкомитет подчеркнул, что сообщение не имеет никакого отношения к проживающей в России диаспоре.

В Азербайджане из-за инцидента отменили все российские культурные мероприятия

Причиной назвали «насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности» в Свердловской области. Речь о рейдах по квартирам в Екатеринбурге, в результате которых были задержаны девять человек.

Азербайджанская сторона утверждает, что два гражданина в результате случившегося не выжили. Несколько человек оказались ранены. Баку выразил протест.

Случившееся прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана Мария Захарова официальный представитель МИД России

В Следственном комитете России (СКР) по Свердловской области пояснили, что задержания были связаны со старыми уголовными делами. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.