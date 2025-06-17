«Ничего общего с правосудием». В России действует закон, призванный сократить количество арестов. Почему суды не исполняют его?

Меркачева: В России после ограничения арестов не снижается число людей в СИЗО

Три месяца назад в России вступил в силу закон, призванный сократить применение такой меры пресечения, как арест — судьям рекомендовали как можно реже отправлять в СИЗО подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений, женщин, имеющих малолетних детей, и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями. А в мае аналогичные рекомендации прозвучали на пленуме Верховного суда РФ. Юристы называют новый закон шагом в сторону гуманизации правоохранительной системы, однако правозащитники отмечают, что на деле ситуация с арестами в России практически не изменилась. В том, почему суды по-прежнему предпочитают отправлять россиян в СИЗО, разбиралась «Лента.ру».

Ограничить аресты в России решил Верховный суд

Инициатором законопроекта, ужесточающего требования к взятию под стражу, выступил Верховный суд (ВС) РФ, причем еще в июне 2023 года. Однако документ длительное время оставался без движения, и к его рассмотрению вернулись лишь в феврале 2025 года, а уже 19 февраля законопроект был принят Госдумой.

26 февраля его одобрил Совфед, а 28 февраля подписал президент России Владимир Путин. Изменения в уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ вступили в силу 11 марта

Стоит отметить, что формально в УПК РФ есть лишь один арест — домашний, а то, что обыватели называют арестом, официально называется «Мера пресечения в виде взятия под стражу на время проведения следственных действий». Слово «арест» традиционно сохранилось еще с царского Уголовного уложения и УПК РСФСР 1960 года.

Изменения коснулись 11 статей уголовно-процессуального кодекса, но самое главное — статьи 108 («Заключение под стражу») УПК РФ.

По замыслу законодателей, в отношении отдельных категорий подследственных должны чаще рассматривать альтернативные меры ограничения свободы — такие как подписка о невыезде или домашний арест. Это должно разгрузить российские СИЗО.

Сегодня арест — это самая строгая мера пресечения. При решении вопроса о его применении суды обязаны обсудить выбор более мягкого ограничения свободы вне зависимости от наличия ходатайства об этом, статьи, по которой проходит обвиняемый, и стадии производства по делу Павел Бобрович адвокат

Пленум Верховного суда закрепил ограничение арестов

27 мая 2025 года Пленум ВС РФ принял изменения в постановление от 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».

В постановлении Пленум потребовал от судей более взвешенно решать вопрос о заключении под стражу и максимально использовать альтернативные меры пресечения

По словам криминолога Игоря Трифонова, решение Пленума — логичное продолжение политики ВС РФ, направленной на гуманизацию уголовного законодательства. Идеологом этой гуманизации был покойный председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, а сейчас ее активно продвигает председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Новый закон запретил аресты тяжелобольных людей

До принятия законопроекта суды могли сразу соглашаться с ходатайством следствия о заключении под стражу подследственных, не рассматривая другие меры пресечения. Теперь же судьи обязаны рассматривать все варианты на любых этапах рассмотрения дел, даже если стороны об этом не ходатайствуют — а такое часто бывает, когда защитником выступает адвокат по назначению.

Выбирая арест, судья должен обосновать, почему принято такое решение. При этом, как подчеркивается в законе, решение не может базироваться на сведениях, не проверенных в ходе судебного заседания.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Документ также запретил отправку в СИЗО тяжелобольных людей. В то же время арест беременных, женщин, воспитывающих малолетних детей, мужчин — единственных родителей малолетних детей, а также обвиняемых в экономических, нетяжких и ненасильственных преступлениях теперь стал возможен лишь в исключительных случаях.

Подобными исключениями могут стать случаи, когда подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений небольшой тяжести нарушили ранее избранную им меру пресечения или пытались скрыться от правоохранителей Ева Меркачева член СПЧ

Правозащитники заявили об отсутствии перемен с арестами

С вступления в силу закона об ограничении арестов прошло три месяца. Однако, как отмечает член СПЧ Ева Меркачева, сегодня ситуация в плане избрания меры пресечения не изменилась. В частности, в российских СИЗО по-прежнему остаются тяжелобольные люди — и обращения от них продолжают идти правозащитникам.

Число людей в СИЗО не снижается. Следователи по-прежнему ходатайствуют об арестах по надуманным основаниям — например, из-за наличия загранпаспорта (хотя его уже изъяли) или гипотетических угроз свидетелям Ева Меркачева член СПЧ

По мнению правозащитницы, такая ситуация связана с низким качеством доказывания у следствия — иными словами, без ареста следователи не могут собрать доказательную базу.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Когда обвиняемый оказывается в СИЗО, на него начинают давить и требовать, чтобы он сам «придумал что-то на себя». Арестованный, особенно если у него есть дети или он чем-то болеет, более сговорчив и может согласиться на те условия, которые предлагает следователь, отмечает Меркачева.

Кроме того, правоохранители предполагают, что находящийся под следствием россиянин может сбежать в другую страну — однако тут удивляет недоверие к пограничным органам. Как такой человек может покинуть границы России, если на него наложено ограничение по выезду? Ева Меркачева член СПЧ

В свою очередь, криминолог Игорь Трифонов указывает на то, что ограничение заключений под стражу, с одной стороны, является следствием реалистичного понимания того факта, что современная пенитенциарная система мало работает на исправление преступников.

С другой стороны, такое ограничение направлено на преодоление весьма распространенной на местах практики сплавления в одну «карающую смесь» районных судов, прокуратур, полиции и следственных комитетов. В итоге жесткая мера пресечения, по сути, является не способом изоляции человека от общества, а средством давления на него. И это не имеет ничего общего с правосудием Игорь Трифонов криминолог

Суды отказываются освобождать фигурантов громких дел

Валерия Федякина (Битмама)

В сентябре 2023 года суд арестовал известную в мире криптовалюты предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама): ее обвинили по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ за обман клиента на миллиарды рублей. По версии следствия, женщина выводила за рубеж наличные, обменивая их на криптовалюту.

Валерия Федякина (Битмама) — в центре Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Известно, что лишь по одному эпизоду ущерб составляет около семи миллиардов рублей. В момент задержания Федякина находилась на шестом месяце беременности (что было видно невооруженным глазом), при этом все попытки адвокатов оспорить ее арест оказались безрезультатными.

В итоге 27 декабря 2023 года Федякина родила в специализированной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, а уже 30 декабря ее вернули в камеру СИЗО. При этом ребенка оставили врачам

Только 11 января 2024 года грудничка вернули матери и предоставили им отдельную камеру, оборудованную для безопасной жизни новорожденного. Несмотря на принятый закон об ограничении арестов, Федякина вместе с младенцем до сих пор остаются в СИЗО.

26 марта 2025 года правоохранители задержали основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича — 27 марта суд отправил его в СИЗО. Бизнесмена обвиняют по статьям 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Мошкович не признает свою вину, а его защита неоднократно пыталась оспорить арест клиента.

Адвокаты предпринимателя даже предлагали внести за него беспрецедентный по размеру залог в размере миллиарда рублей. И хотя преступление, которое инкриминируют Мошковичу, является ненасильственным, он до сих пор остается в СИЗО.

Суды удовлетворяют ходатайства об арестах в 88 процентах случаев

В декабре 2024 года председатель ВС РФ Ирина Подносова сообщила, что практика применения мер пресечения остается важнейшим показателем работы судов. По ее словам, в 2024 году в суды поступило 97 тысяч ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых было удовлетворено 88 процентов.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суды также получили 172 тысячи ходатайств о продлении срока содержания под стражей. Второй показатель снижается каждый год, отметила Подносова. По сравнению с 2023 годом их число уменьшилось на семь процентов. В 2024 году под домашний арест отправили 16 тысяч человек, еще 5000 в качестве меры пресечения запретили определенные действия.

Принятое в России ограничение арестов направлено на гуманизацию правоприменительной практики в отношении подследственных и подсудимых. Однако кардинальных изменений этой практики ждать не стоит Павел Бобрович адвокат

Законодательные инициативы, принятые в последнее время, направлены на гуманизацию уголовно-исполнительной системы по отношению к тем, кто еще не признан виновным, соглашается Ева Меркачева. Однако многое по-прежнему зависит от правоприменительной практики и решений конкретных судей.

Следствие всегда попытается преподнести историю так, что человека обязательно надо посадить в СИЗО. Задача суда — проверить эту информацию и стоять на позициях закона, который проявляет гуманность к тем, чья вина еще не доказана

Ева Меркачева член СПЧ

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