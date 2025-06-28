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14:38, 28 июня 2025Бывший СССР

Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на МИД страны сообщает ТАСС.

Речь идет о рейдах по квартирам в российском городе, по итогам которых были задержаны девять человек. По уверению азербайджанской стороны, в ходе мероприятий погибли два гражнанина республики, а несколько — получили ранения.

Там добавили, что временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.

По данным ГУ МВД РФ по Свердловской области, задержания связаны с подозрениями лиц в совершении ими преступлений в прошлом.

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