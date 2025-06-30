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02:42, 30 июня 2025Бывший СССР

Азербайджанская диаспора России раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге

Азербайджанская диаспора России обвинила Баку в разрушении отношений с Москвой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Азербайджанская диаспора России раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге и обвинила правительство страны в разрушении отношений с Москвой. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале общины.

Отмечается, что, в то время как диаспора пытается справиться с последствиями инцидента, официальный Баку вместо поддержки «занимается политиканством» и «использует всю медийную машину» для разрушения отношений с Россией.

«Ни один уважающий себя российский азербайджанец не хочет отвечать своим спокойствием и безопасностью семьи, детей и бизнеса за оскорбления российского руководства и главы РФ Владимира Путина, которые себе позволяют государственные азербайджанские журналисты», — подчеркивается в заявлении.

Диаспора призвала сосредоточиться на дипломатической работе и оказании помощи соотечественникам вместо того, чтобы выдавать «характеристики» политической обстановке в России.

Недавно по Екатеринбургу прошли полицейские рейды, в ходе которых были задержаны участники этнической банды, подозреваемой в убийствах 10-летней давности. На фоне этого Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии России. Также парламентская делегация Баку отменила визит в Москву.

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