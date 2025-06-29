Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву

РИА Новости: Парламентская делегация Азербайджана отказалась посещать Москву

Визит парламентской делегации Азербайджана в Москву для участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса этой республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству отменен. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что это решение было принято в связи с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых выходцев из Азербайджана. В Баку действия российских правоохранительных органов назвали демонстративными актами беззаконного произвола насилия и убийства, совершенными «на этнической почве».

Ранее сообщалось, что Баку отменил все культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что в России не теряют надежд на то, что ситуация с Азербайджаном всего лишь несчастливый случай.