Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

В Азербайджане отменены все российские культурные мероприятия

Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Об этом заявили в Министерстве культуры Азербайджана.

В сообщении было сказано: «Отменяются культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими (…) предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки».

Людям, которые уже успели приобрести билеты на мероприятия, посоветовали обратиться в кассы и на онлайн-платформы для возврата денег.

baku, Azerbaijan - Colorful lights on Flame towers, symbol of baku at night. Фото: posztos / Shutterstock / Fotodom

Поводом стали задержания членов диаспоры в Екатеринбурге

Причиной отмены назвали недавние «целенаправленные убийства и насильственные действия, совершенные российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности» в Свердловской области. Речь идет о рейдах по квартирам в Екатеринбурге, по итогам которых были задержаны девять человек.

Азербайджанская сторона заявила, что в ходе мероприятий в российском городе погибли два гражданина. Помимо этого, несколько людей оказались ранены.

После этого в МИД Азербайджана был срочно вызван временный поверенный в делах посольства России Петр Волоковых.

В Следственном комитете России прокомментировали произошедшее

В Следственном комитете России (СКР) по Свердловской области также прокомментировали рейды. Там указали, что задержания связаны со старыми уголовными делами. В частности, полицейские пришли в квартиры к участникам этнической банды, подозреваемой в убийствах 10-летней давности.

По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. «Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, работают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — добавили в СКР.

На данный момент также решается вопрос об аресте, продолжается сбор и закрепление доказательств. Участников банды с Урала проверяют на причастность к другим преступлениям.

Судебное заседание / Жанровое фото. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Госдуме высказались о ситуации между Азербайджаном и Россией

Поводом для выступления Министерства культуры Азербайджана и мер по сокращению обмена в культурной области стали события, связанные с задержаниями на Урале, и такая реакция Баку гипертрофирована. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его мнению, заявление ведомства связано с общим курсом Азербайджана, который стал ярко проявляться после эпизода с самолетом азербайджанских авиалиний. Но на самом де деле это все только поводы, объяснил он.

Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Азербайджане же до поры до времени поддерживали эту видимость особых отношений с Россией, исходя из тех задач, которые он перед собой ставил для решения в свою пользу затянувшегося Нагорно-Карабахского конфликта Константин Затулин первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

Парламентарий отметил, что стремление Азербайджана к выгоде усугубляется желанием Баку вырваться вперед, продемонстрировать свою особенность и самостоятельность. Вместе с тем Азербайджан поддерживает контакты с Украиной, странно ведет себя по отношению к властям Ирана, при этом общаясь с Израилем, упомянул он.

На фоне произошедшего чиновник заявил, что его уже ничего не удивляет.

Повод мог быть разный — самолет, облава на преступников и так далее. Важно, что это все гипертрофируется и все это подается как злая воля со стороны России, с которой надо пересматривать отношения Константин Затулин первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

В России порассуждали об ответных мерах в адрес Азербайджана

По мнению Константина Затулина, в России все еще верят, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем. В связи с этим, по его совам, в официальных комментариях должно подчеркиваться, что РФ рассчитывает на урегулирование всех неполадок.

При этом он считает, что далеко не все «стерпится и слюбится». Затулину прежде всего кажется, что политика Азербайджана может быть изменена лишь победами России в специальной военной операции и развитием отношений с администрацией США.

«И в значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия», — счел парламентарий.