На Урале задержали группу подозреваемых в убийствах 10-летней давности

СК РФ: В Екатеринбурге задержали подозреваемых по делу об убийствах прошлых лет

Участников преступной группировки задержали на Урале по подозрению в убийствах 10-летней давности. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ по Свердловской области.

Подозреваемых, входивших в состав этнической банды, задержали в Екатеринбурге за преступления прошлых лет. По версии следствия, они могут быть причастны к серии расправ и покушений, которые произошли в городе в 2001, 2010, 2011 годах.

«Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — добавили в Следкоме.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанных под стражу. Фигурантов проверяют на причастность и к другим преступлениям, также продолжается сбор и закрепление доказательств.

Ранее сообщалось, что речь идет о задержании азербайджанской диаспоры. Баку выразил протест из-за следственных действий с соотечественниками.