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15:39, 29 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об ответных мерах в адрес Азербайджана

Депутат Затулин: Официальная реакция Москвы в адрес Баку не будет жесткой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В России еще не исчерпаны иллюзии и надежды на то, что нынешняя ситуация с Азербайджаном является всего лишь несчастливым случаем, поэтому в официальных комментариях будет подчеркиваться, что РФ рассчитывает, что все наладится, отметил депутат Госдумы Константин Затулин. Своим мнением о ситуации он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

«Я уверен, особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее. Это то, что касается официальной реакции. То есть я не вижу, что с нашей стороны будут какие-то жесткие меры в ответ на эти меры. Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится», — прокомментировал Затулин.

Он отметил, что политика Азербайджана может быть купирована только победами России в специальной военной операции, развитием отношений с администрацией США и другими успехами.

«По доброй воле просто улестить, уговорить Азербайджан вести себя культурнее, не устраивать истерик, не разрушать отношения и так далее — это все мертвому припарка. Ну и в значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия», — указал парламентарий.

Ранее Затулин указал, что заявление Минкульта Азербайджана связано с общим курсом страны, который стал ярко проявляться после эпизода с крушением самолета азербайджанских авиалиний. Однако на самом деле это все только поводы, которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение.

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