Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии России

АзерТАдж: Минкульт Азербайджана отменил все культурные мероприятия по линии РФ

Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Об этом сообщает Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство.

«Отменяются культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими государственными и частными предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки», — заявили в Минкульте Азербайджана.

Людям, которые уже приобрели билеты на мероприятия, рекомендуется обратиться в пункты продаж или на онлайн-платформы для их возврата.

Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.

Ранее Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге.