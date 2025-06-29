Азербайджан отменил все культурные мероприятия по линии России

Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Об этом сообщает Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство.
«Отменяются культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими государственными и частными предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки», — заявили в Минкульте Азербайджана.
Людям, которые уже приобрели билеты на мероприятия, рекомендуется обратиться в пункты продаж или на онлайн-платформы для их возврата.
Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области.
Ранее Баку выразил протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге.