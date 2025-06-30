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02:55, 30 июня 2025Бывший СССР

Азербайджан ответил на критику диаспоры в России

Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Телеграм-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России», раскритиковавший реакцию Баку на события в Екатеринбурге, является фейковым, а опубликованное в нем заявление — провокационным, не связанным с азербайджанской общиной России. На критику ответил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой в своем Telegram-канале.

«Распространение такой информации фальшивым телеграмм-каналом — это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», — говорится в заявлении.

Госкомитет подчеркнул, что это сообщение не имеет никакого отношения к проживающей в России диаспоре.

Ранее азербайджанская диаспора в России опубликовала обращение, в котором раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге, уличив правительство постсоветского государства в желании разрушить отношения с Москвой. Диаспора также призвала сосредоточиться на дипломатической работе и оказании помощи соотечественникам вместо того, чтобы выдавать «характеристики» политической обстановке в России.

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