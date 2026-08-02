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10:36, 2 августа 2026Россия

Власти отреагировали на удары по многоквартирным жилым домам в российском городе

Молчанов: Горячая линия открыта для жителей Саратова, чьи дома повреждены после атаки ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратов в городе развернули оперштабы и запустили горячую линию для жителей, чьи дома получили повреждения. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.

Сейчас в городе работают два штаба на базе администрации Заводского района, в корпусе № 2 гимназии № 5, по адресу: улица Азовская, дом 15. На горячую линию можно позвонить по номеру 96-07-70. Молчанов добавил, что власти города произведут оценку ущерба.

Уже идет обход объектов и начат прием заявлений на оказание материальной помощи.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об ударе по многоквартирному дому в Саратове. Он отметил, что на время восстановления жильцам предоставят временные пункты размещения. 2 августа ВСУ также ударили по многоквартирному дому в Энгельсе.

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