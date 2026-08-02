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12:27, 2 августа 2026 (обновлено: 12:31, 2 августа 2026)Экономика

Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года

РИА Новости: В июле Европа сократила объем закупок СПГ до минимума с 2024 года
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В июле Европа сократила объем закупок сжиженного природного газа (СПГ) до минимума с 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза в июле снизились на 26 процентов в годовом выражении. Они составили около 8,4 миллиарда кубометров газа.

Как отмечает агентство, в марте страны Европы поставили исторический рекорд по закупкам СПГ. После этого они начали ежемесячно сокращать импорт. В апреле объем поставляемого газа снизился на 7 процентов, в мае — на 11 к предыдущему месяцу, в июне — на 9,2 процента, в июле — на 16,9 процента.

Ранее стало известно, что в Германии инфляция выросла до самого высокого уровня за последние три месяца. Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ, потребительские цены в июле выросли на 2,8 процента в годовом исчислении.

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