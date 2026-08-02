США и Япония впервые за 15 лет провели валютную интервенцию на рынке

США и Япония впервые за 15 лет провели интервенцию на рынке для остановки падения иены

США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию на рынке для остановки падение иены до 40-летнего минимума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве Японии.

По данным агентства, глава Министерства финансов Японии Сацуки Катаяма объявит об этом завтра.

Как сообщают источники, японские и американские власти провели серию операций по скупке иены. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что японская иена «кажется очень недооцененной».

Как сообщает Reuters, в пятницу на заседании кабмина Бессент держал блокнот с пометкой о необходимости «купить японские иены на сумму 5-10 миллиардов долларов».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в феврале 2025 года пережил попытку покушения.