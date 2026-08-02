Мендель: Зеленский является главной проблемой Украины

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель описала его словами «главная проблема Украины». Об этом бывшая подчиненная украинского лидера рассказала в интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD).

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека», — подчеркнула Мендель.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского также назвала его «главным бенифициаром войны».

Ранее Мендель сообщила, что Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Зеленский. «Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС», — добавила она.