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Бывший СССР
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14:59, 2 августа 2026Бывший СССР

Бывшая подчиненная Зеленского описала его тремя словами

Мендель: Зеленский является главной проблемой Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tarasov / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель описала его словами «главная проблема Украины». Об этом бывшая подчиненная украинского лидера рассказала в интервью французскому изданию Journal de Dimanche (JDD).

«Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека», — подчеркнула Мендель.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского также назвала его «главным бенифициаром войны».

Ранее Мендель сообщила, что Украина не сможет достигнуть мира, пока страной руководит Зеленский. «Украина будет просто деградировать, не имея шансов на вступление в ЕС», — добавила она.

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