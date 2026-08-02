Мужчина принял соседа за медведя и смертельно ранил его

В США мужчина застрелил соседа в курятнике, приняв его за медведя

В штате Флорида, США, 25-летний Ариэль Гонсалес Родригес случайно выстрелил в соседа, приняв его за медведя. Как пишет People, спасти пострадавшего не удалось.

Жена Родригеса рассказала, что ночью услышала подозрительный шум со стороны заднего двора. Она испугалась, что какое-то дикое животное пробралось в курятник, и разбудила мужа.

Мужчина вышел на улицу с винтовкой и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Шум не прекращался. По словам Родригеса, из-за темноты он не мог ничего разглядеть и просто выстрелил в том направлении, откуда раздавались громкие звуки. Они тут же прекратились. Мужчина подумал, что ранил хищника. Испугавшись, что зверь может наброситься на него, Родригес вернулся домой.

На следующее утро он вышел во двор и вместо туши животного увидел в траве соседа — 30-летнего Джейсона Шеффилда. Он лежал лицом вниз. Оказалось, что днем ранее Родригес ранил его, а не медведя. Мужчина тут же сообщил обо всем в полицию.

По словам Родригеса, у него никогда не было конфликтов с Шеффилдом. За несколько часов до происшествия их семьи жарили вместе барбекю.

Известно, что у Шеффилда остались жена и четверо детей.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, трехлетний мальчик и его отец охотились на индеек и случайно подстрелили других охотников. Они приняли спрятавшегося в кустах мужчину за птицу.