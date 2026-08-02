Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:30, 2 августа 2026Из жизни

Мужчина принял соседа за медведя и смертельно ранил его

В США мужчина застрелил соседа в курятнике, приняв его за медведя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Collier County Jail

В штате Флорида, США, 25-летний Ариэль Гонсалес Родригес случайно выстрелил в соседа, приняв его за медведя. Как пишет People, спасти пострадавшего не удалось.

Жена Родригеса рассказала, что ночью услышала подозрительный шум со стороны заднего двора. Она испугалась, что какое-то дикое животное пробралось в курятник, и разбудила мужа.

Мужчина вышел на улицу с винтовкой и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Шум не прекращался. По словам Родригеса, из-за темноты он не мог ничего разглядеть и просто выстрелил в том направлении, откуда раздавались громкие звуки. Они тут же прекратились. Мужчина подумал, что ранил хищника. Испугавшись, что зверь может наброситься на него, Родригес вернулся домой.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021

На следующее утро он вышел во двор и вместо туши животного увидел в траве соседа — 30-летнего Джейсона Шеффилда. Он лежал лицом вниз. Оказалось, что днем ранее Родригес ранил его, а не медведя. Мужчина тут же сообщил обо всем в полицию.

По словам Родригеса, у него никогда не было конфликтов с Шеффилдом. За несколько часов до происшествия их семьи жарили вместе барбекю.

Известно, что у Шеффилда остались жена и четверо детей.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, трехлетний мальчик и его отец охотились на индеек и случайно подстрелили других охотников. Они приняли спрятавшегося в кустах мужчину за птицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Собянин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в ресторане в Москве
    Гриб призвал нарисовать на тротуарах разметку для движения
    В Африке один объект назовут именем Трампа
    В Иране сделали заявление о соглашении США об открытии Ормузского пролива
    Мужчина принял соседа за медведя и смертельно ранил его
    Названа главная проблема Украины
    В России пообещали тяжелый ответ на массированную атаку БПЛА ВСУ
    В Роспотребнадзоре выпустили заявление о не поддающейся лечению инфекции
    В российском регионе возбудили дело после наезда катера на шестилетнюю девочку
    На Западной Украине женщин заставили извиняться за музыку на русском языке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok