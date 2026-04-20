Трехлетний мальчик и его отец случайно выстрелили в мужчину с ребенком во время охоты

В США мальчик и его отец приняли других охотников за птиц и подстрелили их

В штате Висконсин, США, трехлетний мальчик и его отец охотились на индеек и случайно подстрелили других охотников. Об этом сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

34-летний мужчина и его сын приняли скрывавшегося в кустах охотника за птицу. Отец помог мальчику прицелиться и выстрелить из полуавтомата. Их выстрел ранил 40-летнего мужчину и его семилетнего сына — членов другой охотничьей группы.

Оружейная дробь попала им в голову, спину и руки. Пострадавших немедленно госпитализировали. Случайных жертв охоты удалось спасти. Сейчас они восстанавливаются дома.

Инцидент произошел во время молодежного сезона охоты на индейку в Висконсине (Youth Turkey Hunt). Это ежегодное мероприятие для охотников младше 16 лет. Их обязательно должен сопровождать взрослый наставник.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США, двухлетний мальчик случайно стал жертвой стрельбы. В него выстрелил четырехлетний брат.

