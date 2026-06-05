Венгрия сняла вето на выделение средств ЕС Украине

Nepszava: Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро от ЕС

Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает венгерская газета Népszava со ссылкой на источники.

«Венгрия в течение двух лет блокировала выделение Евросоюзом 6,6 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. (...) Несколько источников подтвердили Népszava, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято», — говорится в публикации.

Как утверждается, решение об использовании средств Европейского фонда мира для поддержки Киева уже принято на уровне послов. Выделенное Европейским союзом (ЕС) финансирование, вероятно, будет направлено на усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, украинская сторона внесла необходимые изменения в законодательство, касающееся прав венгров в Закарпатье.