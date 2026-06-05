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11:28, 5 июня 2026Мир

Венгрия сняла вето на выделение средств ЕС Украине

Nepszava: Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро от ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Венгрия сняла вето на выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщает венгерская газета Népszava со ссылкой на источники.

«Венгрия в течение двух лет блокировала выделение Евросоюзом 6,6 миллиарда евро на поддержку обороны Украины. (...) Несколько источников подтвердили Népszava, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято», — говорится в публикации.

Как утверждается, решение об использовании средств Европейского фонда мира для поддержки Киева уже принято на уровне послов. Выделенное Европейским союзом (ЕС) финансирование, вероятно, будет направлено на усиление украинской противовоздушной обороны.

Ранее Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Петера Мадьяра, украинская сторона внесла необходимые изменения в законодательство, касающееся прав венгров в Закарпатье.

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