Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) после достижения соглашения с Киевом. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с коллегой из Ирландии Михолом Мартином.

Он отметил, что украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и венгры, живущие на Украине, наконец-то получат обратно свои основные права.

«В этой связи мы смогли на уровне послов одобрить открытие ЕС первого кластера переговоров в отношении Украины», — сказал глава венгерского правительства.