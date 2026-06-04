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15:52, 4 июня 2026Мир

Венгрия одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия на уровне постпредов одобрила переговоры о вступлении Украины в ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) после достижения соглашения с Киевом. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции с коллегой из Ирландии Михолом Мартином.

Он отметил, что украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и венгры, живущие на Украине, наконец-то получат обратно свои основные права.

«В этой связи мы смогли на уровне послов одобрить открытие ЕС первого кластера переговоров в отношении Украины», — сказал глава венгерского правительства.

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