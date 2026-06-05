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11:36, 5 июня 2026Мир

Глава МИД Ирана объяснил отсутствие верховного лидера на публике

Аракчи: Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Моджтаба Хаменеи

Моджтаба Хаменеи. Фото: Amir Kholousi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности и рекомендаций профильных органов. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, его слова приводит РИА Новости.

«Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности органы не рекомендуют ему в большей степени появляться очно», — сказал дипломат.

По словам Аракчи, иранское правительство находится в постоянной связи с верховным лидером.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть признаки того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и активно участвует в процессе принятия политических решений.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил США. Он заявил, что после окончания конфликта американские военные базы на Ближнем Востоке больше не будут находиться в безопасности.

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