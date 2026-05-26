Верховный лидер Ирана пригрозил США

13:10, 26 мая 2026Мир

Верховный лидер Ирана Хаменеи: Базы США больше не будут в безопасности
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saeid Zareian / dpa / Globallookpress.com

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что после окончания конфликта с США американские военные базы на Ближнем Востоке больше не будут находиться в безопасности. Об этом говорится в заявлении лидера Исламской Республики, передает Bloomberg.

«Время не повернешь вспять; страны и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз», — сказано в сообщении.

Ранее Хаменеи выступил с призывом к странам Ближнего Востока о дружбе и сотрудничестве с Тегераном. «Я искренне и от всего сердца призываю все исламские страны и правительства к дружбе и сотрудничеству во имя добра и праведности», –– подчеркнул он в обращении.

До этого разведка США зафиксировала, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных баз вдоль Ормузского пролива. По словам источников, Тегеран способен использовать мобильные установки для перемещения ракет, а в некоторых случаях запускать их прямо с восстановленных объектов.

