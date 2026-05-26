На границе России и Казахстана образовалась гигантская автомобильная пробка

Тысячи граждан Казахстана застряли в многокилометровом заторе на границе с РФ

На границе России и Казахстана образовалась гигантская пробка. Тысячи человек пытаются добраться домой к празднику Курбан айт, но застряли в многокилометровом заторе. Из-за сильной жары и длительного ожидания многие автомобилисты оставляют машины и переходят границу пешком, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Транспортный коллапс произошел на международном пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области. С российской стороны скопились сотни автомобилей. Положение осложнило отсутствие выделенных полос для грузового и легкового транспорта, пояснили в департаменте государственных доходов Актюбинской области. Там объяснили, что такая ситуация произошла из-за возвращения трудовых мигрантов из центральноазиатских республик домой накануне праздника.

Специалисты обещают, что пропускной пункт разгрузят в самое ближайшее время. Однако, по данным газеты «Актюбинский вестник», проблема заторов на этом пункте возникает регулярно. Главная причина — разное количество полос. С казахстанской стороны работают восемь полос: по четыре на въезд и на выезд, которые разделены по типу транспортных средств. С российской стороны — лишь две: по одной в каждом направлении.

