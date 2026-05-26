Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 26 мая 2026Россия

Лантратова сообщила об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасения людей

Лантратова: ВСУ били по колледжу в Старобельске во время спасательных работ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после удара по колледжу в Старобельске мешали проводить спасательные работы новыми атаками. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы», — пояснила омбудсмен.

Она также рассказала, что приехавшие корреспонденты российских и зарубежных изданий лично убедились в том, что в районе образовательного учреждения нет никаких военных объектов или боевой техники.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадали более 30 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Лечившийся в психиатрической больнице российский комик дал совет зрителям

    Раскрыт неочевидный маркер риска болезни Альцгеймера

    Стало известно об изменении графика работы московского метро

    Частые перекусы назвали вредными для здоровья

    Тренер Верхувена заявил о признании судьей ошибки в бою с Усиком

    Криминальный авторитет установил теневое управление над арестантами в российском СИЗО

    Объехавший Россию барнаулец рассказал о небанальных местах для отдыха

    Постсоветская страна возобновила экспорт золота

    Мать звезды «Вампиров средней полосы» пожаловалась на финансовые проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok