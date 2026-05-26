Лантратова сообщила об ударах ВСУ по колледжу в Старобельске во время спасения людей

Лантратова: ВСУ били по колледжу в Старобельске во время спасательных работ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после удара по колледжу в Старобельске мешали проводить спасательные работы новыми атаками. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы», — пояснила омбудсмен.

Она также рассказала, что приехавшие корреспонденты российских и зарубежных изданий лично убедились в том, что в районе образовательного учреждения нет никаких военных объектов или боевой техники.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадали более 30 человек.