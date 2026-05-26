Москвичей предупредили о дождях

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются дожди

Во вторник, 26 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди. О такой погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Ожидается умеренно прохладная погода, прогнозируется кратковременный дождь, который может приниматься в течение всех суток», — отметила синоптик.

По прогнозам Поздняковой, минимальная температура воздуха будет достигать плюс 9-11 градусов Цельсия. Днем столбики термометров могут показать до плюс 16 градусов. В области значения будут колебаться от плюс 7 до плюс 17 градусов.

Метеоролог добавила, что одновременно с похолоданием и дождями на столичный регион обрушится сильный ветер — его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. «Поэтому будет ощущение, что на улице градуса на два–три ниже, чем показывают термометры», — подчеркнула Позднякова и посоветовала москвичам не забывать зонты и ветровки.

Ранее в Гидрометцентре объявили о введении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности. Он продлится до девяти часов вечера 26 мая.