Москвичей предупредили о дождях

15:41, 26 мая 2026

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются дожди
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во вторник, 26 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди. О такой погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Ожидается умеренно прохладная погода, прогнозируется кратковременный дождь, который может приниматься в течение всех суток», — отметила синоптик.

По прогнозам Поздняковой, минимальная температура воздуха будет достигать плюс 9-11 градусов Цельсия. Днем столбики термометров могут показать до плюс 16 градусов. В области значения будут колебаться от плюс 7 до плюс 17 градусов.

Метеоролог добавила, что одновременно с похолоданием и дождями на столичный регион обрушится сильный ветер — его порывы могут достигать 12–17 метров в секунду. «Поэтому будет ощущение, что на улице градуса на два–три ниже, чем показывают термометры», — подчеркнула Позднякова и посоветовала москвичам не забывать зонты и ветровки.

Ранее в Гидрометцентре объявили о введении в столичном регионе «желтого» уровня погодной опасности. Он продлится до девяти часов вечера 26 мая.

