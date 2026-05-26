Стюардесса выпила пять бокалов вина перед рейсом и лишилась работы

Стюардесса Jet2 явилась на работу, превысив норму потребления алкоголя в 4 раза

Стюардесса авиакомпании Jet2 поднялась на борт лайнера, превысив допустимую норму потребления алкоголя в четыре раза, и лишилась работы. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, инцидент произошел во время вылета пассажирского самолета из аэропорта Гатвик, Великобритания, в декабре прошлого года. Однако подробности судебного разбирательства появились недавно. 35-летняя Лорен Уокер явилась на рейс к девяти утра в нетрезвом виде.

Обеспокоенные коллеги уведомили командира воздушного судна о состоянии бортпроводницы, и тот велел высадить ее. Полиция задержала женщину и провела обследование на употребление алкоголя. Выяснилось, что накануне Уокер встретилась с другими членами экипажа и выпила пять бокалов вина на пустой желудок.

После дисциплинарного взыскания от работодателя проработавшая в компании семь лет бортпроводница уволилась. В суде она признала вину и оплатила судебные издержки на сумму 120 фунтов стерлингов (11,6 тысячи рублей).

