Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:31, 26 мая 2026Путешествия

Стюардесса выпила пять бокалов вина перед рейсом и лишилась работы

Стюардесса Jet2 явилась на работу, превысив норму потребления алкоголя в 4 раза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса авиакомпании Jet2 поднялась на борт лайнера, превысив допустимую норму потребления алкоголя в четыре раза, и лишилась работы. Об этом стало известно газете The Sun.

По данным источника, инцидент произошел во время вылета пассажирского самолета из аэропорта Гатвик, Великобритания, в декабре прошлого года. Однако подробности судебного разбирательства появились недавно. 35-летняя Лорен Уокер явилась на рейс к девяти утра в нетрезвом виде.

Материалы по теме:
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Обеспокоенные коллеги уведомили командира воздушного судна о состоянии бортпроводницы, и тот велел высадить ее. Полиция задержала женщину и провела обследование на употребление алкоголя. Выяснилось, что накануне Уокер встретилась с другими членами экипажа и выпила пять бокалов вина на пустой желудок.

После дисциплинарного взыскания от работодателя проработавшая в компании семь лет бортпроводница уволилась. В суде она признала вину и оплатила судебные издержки на сумму 120 фунтов стерлингов (11,6 тысячи рублей).

Ранее стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic напилась перед работой и оправдалась редким заболеванием. По пути в аэропорт она разбила свою машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok