17:19, 26 мая 2026

Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В информационном пространстве Запада «поставили с ног на голову» трагедию в Старобельске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что Запад извратил трагедию в Старобельске, чтобы представить ответные удары России по центрам принятия решений на Украине как агрессивно-наступательные.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделала все, чтобы мировое сообщество увидело кадры ударов по колледжу Старобельске — организовали поездку иностранных журналистов туда, чтобы они смогли пообщаться со свидетелями этого преступления.

«Посмотрите, как представлена эта трагедия в западном информационном пространстве. Все с точностью наоборот представлено, выворочено все, поставлено с ног на голову. Представлено дело так, что будто бы это не школа, а чуть ли не командный пункт вооруженных сил, что были там якобы не дети, а какой-то генералитет», — сказала она.

Ранее Захарова отчитала японских журналистов, присутствовавших на Международном форуме по безопасности в Москве, за отказ посетить место теракта в Старобельске, куда были приглашены зарубежные СМИ. Представители японских СМИ пытались задать вопросы, однако Захарова отказалась на них отвечать, подчеркнув, что они не приехали в Старобельск, чтобы осветить последствия украинской атаки.

