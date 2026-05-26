Популярный блогер сообщил о смерти болевшего раком 14-летнего сына

18:19, 26 мая 2026

Американский блогер Danny Go! сообщил о смерти 14-летнего сына, болевшего раком
Олег Давыдов

Фото: feelartfeelant / Shutterstock / Fotodom

Популярный американский YouTube-блогер Danny Go! (настоящее имя — Дэниел Коулман) сообщил о смерти 14-летнего сына Исаака, болевшего раком полости рта. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сына блогера не стало 21 мая. Коулман опубликовал две фотографии с ребенком.

«Мой сладкий малыш. Мне так много хочется сказать, но я пока не знаю как. Я уже по тебе очень скучаю, и боль в моем сердце невыносима. (...) Твои 14 лет были полны испытаний, но ты встретил их все с такой стойкостью... И каким-то образом сохранил свою неповторимую жизнерадостность, несмотря ни на что. (...) Покойся с миром, сын», — написал блогер.

Как сообщает Metro, рак ротовой полости обнаружили у сына Коулмана в 2025 году. В соцсетях блогер делился подробностями его лечения. Ребенку провели операцию по удалению опухоли, однако болезнь продолжала прогрессировать.

Дэниел Коулман ведет на YouTube аккаунт под названием Danny Go!, на который подписано 4,7 миллиона пользователей. На странице он выкладывает музыкальные образовательные видео для детей. У него остался 10-летний сын Леви.

