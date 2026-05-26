В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

В Дагестане появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

В России появится ориентированный на мусульман маршрут для туристов по стандартам «халяль» — его разработали в Дагестане. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на минтуризма республики.

Уточняется, что маршрут назвали «Салам, Дагестан!». В июне пройдет первый тур с участием 25 туроператоров из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Они проведут неделю на побережье Каспийского моря и в горах Дагестана. Участников поселят в хорошие отели и будут перевозить по республике на микроавтобусах повышенного комфорта.

Гостям покажут Сулакский каньон, Хунзахские водопады и исторические объекты ЮНЕСКО в Дербенте. «Маршрут полностью адаптирован под потребности мусульманских туристов. Во всех ресторанах предусмотрено исключительно халяльное питание. Благодаря тому, что около 95 процентов населения Дагестана исповедуют ислам и на территории республики действует более полутора тысяч мечетей, путешественники могут без затруднений соблюдать график молитв», — добавили в министерстве.

