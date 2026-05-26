Пролежавшую на чердаке 30 лет книгу о Гарри Поттере продали за 1,7 миллиона рублей

В Великобритании женщина обнаружила на чердаке забытую на 30 лет книгу о Гарри Поттере и продала ее на аукционе. Об этом сообщает Daily Star.

Британка нашла первое издание «Гарри Поттера и философского камня» 1997 года, которое изначально стоило всего 4,99 фунта стерлингов (примерно 380 рублей по нынешнему курсу). Кэтрина МакНикол получила книгу бесплатно для рецензии, когда работала в журнале в Шотландском высокогорье, но тогда она так и не нашла времени ее прочитать. Женщина убрала том в коробку, где он пролежал три десятилетия, пока не был случайно обнаружен во время уборки чердака в ее доме в Эдинбурге.

Состояние книги оказалось идеальным. Аукционисты назвали ее «лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке». Продажа побила предыдущий мировой рекорд для первого издания в мягкой обложке — годом ранее на том же аукционе книга из того же тиража ушла за 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона рублей).

Первое издание содержит несколько характерных опечаток: отсутствие буквы в слове Philosopher’s на задней обложке и дважды упомянутую «одну волшебную палочку» в списке школьных принадлежностей Гарри на 53-й странице. В 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 твердых и чуть более пяти тысяч мягких экземпляров, что делает их крайне желанными для коллекционеров.

Сама Кэтрина, которой сейчас 53 года, призналась: «Каждую неделю я получала более 20 книг для обзора, и у меня не было возможности написать обо всех. Я искренне забыла о ее существовании. Когда я наткнулась на нее в коробке спустя 30 лет, я не поверила своим глазам». Покупателем стал частный коллекционер из Великобритании.

Ранее уникальный экземпляр Библии, найденный в одном из благотворительных магазинов Oxfam в Великобритании, ушел с молотка за 56,28 тысячи фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей). Книгу заметили в груде пожертвований, оставленных в магазине.